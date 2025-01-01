Алёна Бронникова Глава Прикамья подписал распоряжение о сложении полномочий правительства края Решение принято в связи с избранием губернатора на второй срок Поделиться Твитнуть

Администрация Пермского края

Константин Долгановский

Дмитрий Махонин, переизбранный на второй губернаторский срок, подписал распоряжение о сложении полномочий правительства Пермского края. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

Согласно указу губернатора «О системе исполнительных органов государственной власти Пермского края», данная процедура необходима при избрании нового губернатора. Решение принимается в день официального вступления главы региона в должность. При этом в случае сложения полномочий правительство продолжает действовать до сформирования нового состава.

Напомним, Дмитрий Махонин победил на выборах губернатора региона, набрав почти 71% голосов. Инаугурация состоялась 18 сентября в Большом зале филармонии. Торжественная церемония официального вступления губернатора в должность собрала чиновников различных уровней, депутатов, ветеранов СВО, директоров крупных предприятий. На мероприятие также приехал полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.