Алёна Бронникова Дмитрий Махонин принял на себя полномочия главы правительства Пермского края Указ был подписан 18 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о принятии на себя полномочий главы регионального правительства. Документ был подписан 18 сентября.

«В соответствии с п. «б» ч. 9 ст. 27 Устава Пермского края: принимаю на себя исполнение полномочий председателя правительства Пермского края», — сообщается в указе.

Кроме того, губернатор подписал указ о признании предыдущего аналогичного документа от 7 октября 2020 года утратившим силу.

Напомним, инаугурация губернатора Пермского края Дмитрия Махонина состоялась 18 сентября в Большом зале филармонии. В этот же день в связи с официальным вступлением в должность нового главы региона было подписано распоряжение о сложении полномочий действующего правительства. При этом оно будет действовать до формирования нового состава.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.