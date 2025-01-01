На новой ледовой арене Перми смонтировали вывеску Объект сдадут в этом году Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд развития Пермского края

В пермском м/р Ива продолжается сооружение крытого ледового комплекса «Красная машина». «Фонд развития Пермского края» в соцсетях сообщает, что на объекте уже установили вывеску.

Напомним , в комплексе «Красная машина» будет две арены: основная и тренировочная. Помимо ледовых площадок, проект предусматривает трибуны для зрителей, вмещающие 260 человек, и уникальную для региона дорожку для кёрлинга. Общая площадь двухэтажного здания — 9 тыс. кв. м.





В дневное время большая и малая арены будут использоваться спортивными школами и секциями, а в вечерние часы — любительскими хоккейными командами. На большой арене также будут проходить соревнования и тренировки взрослых и юношеских команд, малое предназначено для детских тренировок. В комплексе предусмотрят и массовое катание.





Проект реализует ООО «Красная машина», дочерняя компания «Фонда развития Пермского края».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.