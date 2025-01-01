В пермском спорткомплексе подключат морозильную камеру для поддержания льда Ход работ проинспектировал президент Федерации хоккея Пермского края Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Алексея Чикунова

В пермском м/р Ива продолжается сооружение крытого ледового комплекса «Красная машина». Ход работ проинспектировал президент Федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов.

«Все необходимые коммуникации уже проведены к арене. Ожидается подключение морозильной камеры для поддержания льда. Параллельно идёт благоустройство прилегающей территории и внутренняя отделка помещений. На объекте ежедневно работает около 150 человек», — написал в своём Telegram-канале Чикунов.

Алексей Чикунов / фото из тг-канала Алексея Чикунова

«Красная машина» должна заработать к концу 2025 года. В дневное время большая и малая арены будут использоваться спортивными школами и секциями, а в вечерние часы — любительскими хоккейными командами.

В комплексе «Красная машина» будет две арены: основная и тренировочная. Помимо ледовых площадок, проект предусматривает трибуны для зрителей, вмещающие 260 человек, и уникальную для региона дорожку для кёрлинга. Общая площадь двухэтажного здания — 9 тыс. кв. м.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.