Арбитражный суд Прикамья приостановил дело о банкротстве экс-главы Горнозаводска

Александр Афанасьев

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил прошение о приостановке процедуры банкротства в отношении экс-главы Горнозаводского округа Александра Афанасьева. Согласно материалам дела, с данной инициативой выступила его жена, Наталья, вовлеченная в процесс как третье лицо. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Инициатором признания Афанасьева банкротом выступила Федеральная налоговая служба весной текущего года, заявив о долге перед государством в размере 1,3 млн руб.

Александр Афанасьев возглавлял Горнозаводский район, а впоследствии и округ, на протяжении почти десятилетия. В 2024 году Чусовской суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к трём годам лишения свободы. В декабре того же года Афанасьев подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции. До этого поступала информация о его пропаже без вести.

Как следует из судебных документов, суд запросил информацию об Александре Афанасьеве у военного комиссариата Пермского края и Министерства обороны. Содержание ответов военных не раскрывается. В конечном итоге дело о банкротстве было приостановлено в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 143 АПК РФ, предусматривающей обязательное принятие такого решения в отношении граждан, участвующих в боевых действиях.

