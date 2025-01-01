Осуждённый экс-глава Горнозаводска пропал без вести на СВО Александр Афанасьев был признан виновным в превышении полномочий Поделиться Твитнуть

Александр Афанасьев

gorn-novosti.ru

Седьмой кассационный суд начнет 27 мая рассмотрение жалобы защитника бывшего главы Горнозаводского округа Александра Афанасьева на приговор, которым он приговорен к трем годам лишения свободы за превышение долж­ностных полномочий. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Как установили первая и апелляционная инстанции, Афанасьев незаконно передал доли в ООО «Горнозаводский комбинат благоустройства» физлицам, которые установили себе повышенную зарплату. В итоге муниципалитету был нанесен ущерб. Сам бывший мэр с обвинением не согласился и безуспешно пытался обжаловать приговор в апелляции.

Как утверждают сразу несколько источников, после вступления решения в законную силу Александр Афанасьев заключил контракт с мин­обороны и отправился на фронт. Вскоре он пропал без вести. «Это произошло 5 или 6 января 2025 года,— утверждает один из них.— Скорее всего, Александра Николаевича уже может не быть в живых». В то же время никто из инсайдеров официальных документов об этом не видел.

Известно, что ещё до отправки на фронт Афанасьев предоставил своему адвокату право представлять его интересы в кассационной инстанции.

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