В Пермском крае экс-глава Горнозаводска не смог обжаловать 3-летний срок Бывший мэр осуждён за превышение должностных полномочий Поделиться Твитнуть

Александр Афанасьев

gorn-novosti.ru

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы осуждённого бывшего главы Горнозаводского городского округа Александра Афанасьева и его защитника. Жалобы оставлены без удовлетворения. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, в июле 2024 года Чусовской городской суд в Пермском крае признал мэра виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Суд выяснил, что в 2021 году, будучи главой муниципалитета, подсудимый передал доли участия в ООО "Горнозаводский комбинат благоустройства» двум физическим лицам, которые на тот момент занимали руководящие должности в указанной организации. При этом Афанасьев не имел на это полномочий.

После этого указанные лица получили преимущественное право голоса и возможность влиять на управленческие решения компании. Их ежемесячные оклады возросли до 550 и 500 тыс. руб., им также были назначены одноразовые миллионные премии.

Суд в Чусовом назначил наказание градоначальнику в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также на два года лишил права занимать руководящие должности в местных органах власти. После рассмотрения апелляции в краевом суде данный приговор вступил в законную силу.





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