В Прикамье экс-главу Горнозаводска осудили на три года колонии за превышение полномочий Чиновник установил повышенные зарплаты в сотни тысяч рублей и назначил разовые миллионные премии Поделиться Твитнуть

Скриншот видео прокуратуры Пермского края

Горнозаводский городской суд вынес приговор бывшему главе муниципалитета Александру Афанасьева. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к трём годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Как установил суд, в 2021 году осуждённый, являясь главой округа, передал доли участия в ООО «Горнозаводский «Комбинат благоустройства» физлицам, занимавшим на тот момент в организации руководящие должности.При этом чиновник не имел полномочий принимать подобные решения единолично.

Впоследствии эти люди получили преимущественное право голоса и возможность влиять на принимаемые в обществе решения. В декабре 2021 года по результатам общего собрания участников осужденный также установил повышенную зарплата в 500 и 550 тыс.руб., назначил разовые миллионные премии.

Скришот видео краевой прокуратуры

С учётом позиции гособвинения суд назначил чиновнику наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и на два года лишил права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, Афанасьев возглавлял муниципалитет до декабря 2021 года, а затем покинул свой пост по собственному желанию. Его преемником стал главный энергетик ООО «Прикамская гипсовая компания» Вадим Лумпов.

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