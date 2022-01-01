Главой Горнозаводского городского округа избран Вадим Лумпов Депутаты окружной думы поддержали его кандидатуру единогласно Поделиться Твитнуть

Фото из группы ВК «Подслушано: Горнозаводск»

Главный энергетик ООО «Прикамская гипсовая компания» Вадим Лумпов избран главой Горнозаводского городского округа. Все 15 депутатов окружной думы поддержали его кандидатуру. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Вторым претендентом на пост был начальник отдела материально-технического снабжения МУП «Теплоэнерго» Рафаил Шайхутдинов.

Должность главы Горнозаводского ГО была вакантной с декабря 2021 года. Её по собственному желанию покинул Александр Афанасьев.

С января 2022 года обязанности главы муниципалитета исполнял Алексей Зыков — замглавы администрации Горнозаводского ГО по развитию инфраструктуры.

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