Главой Горнозаводского городского округа избран Вадим Лумпов
Депутаты окружной думы поддержали его кандидатуру единогласно
Главный энергетик ООО «Прикамская гипсовая компания» Вадим Лумпов избран главой Горнозаводского городского округа. Все 15 депутатов окружной думы поддержали его кандидатуру. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Вторым претендентом на пост был начальник отдела материально-технического снабжения МУП «Теплоэнерго» Рафаил Шайхутдинов.
Должность главы Горнозаводского ГО была вакантной с декабря 2021 года. Её по собственному желанию покинул Александр Афанасьев.
С января 2022 года обязанности главы муниципалитета исполнял Алексей Зыков — замглавы администрации Горнозаводского ГО по развитию инфраструктуры.
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