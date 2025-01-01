Житель Прикамья сорвался с обрыва Мужчина госпитализирован Поделиться Твитнуть

фото Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

Сотрудник Единой дежурно-диспетчерской службы Кунгурского муниципального округа (ЕДДС КМО) проинформировал Поисково-спасательную службу КМО о происшествии. Сообщалось, что днём 20 сентября в лесном массиве недалеко от ул. Пионерская в с. Насадка мужчина сорвался с обрыва и нуждается в эвакуации. Оперативная группа спасателей ГОР 3 немедленно направилась к указанному месту.

«По прибытии к месту спасатели совместно с очевидцами и бригадой СМП транспортировали пострадавшего мужчину (1976 г.р.) с использованием спинального щита до кареты СМП. Пострадавший доставлен в Кунгурскую больницу», — говорится в сообщении Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа.

