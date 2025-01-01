На пожаре в Прикамье спаслись семь человек Пострадавшие госпитализированы Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Березниках Пермского края на пожаре в многоэтажном жилом доме спаслись семь человек, в том числе один ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Прикамью.

Сообщается, что задымление произошло в квартире на девятом этаже. На место возгорания оперативно выехали 22 пожарных и шесть единиц специальной техники МЧС России. Общая площадь, охваченная огнём, составила 12 «квадратов».





Возгорание было ликвидировано. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.





В настоящее время специалисты ГУ МЧС России по Пермскому краю устанавливают все обстоятельства и причины возгорания.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в ночь на 17 сентября произошло возгорание жилого дома на ул. Кряжевой в Березниках. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 0:33. На ликвидацию происшествия были оперативно направлены 7 единиц техники и 24 сотрудника личного состава.

