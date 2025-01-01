На севере Прикамья во время пожара в жилом доме погиб человек ЧП случилось в Березниках Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В ночь на 17 сентября произошло возгорание жилого дома на ул. Кряжевой в Березниках. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 0:33. На ликвидацию происшествия были оперативно направлены 7 единиц техники и 24 сотрудника личного состава.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, прибывшие на место первые пожарные расчёты констатировали факт горения жилого дома и прилегающих хозяйственных построек. В процессе пожара произошла утечка газа из двух поврежденных баллонов.

В результате пожара погиб один человек. Подробности не уточняются.

Открытое пламя было полностью ликвидировано в 01:20. Общая площадь, охваченная огнём, составила 160 кв. м.

Сейчас специалисты управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю совместно со следователями СК ведут расследование. Они устанавливают все обстоятельства и причины возникновения пожара.

