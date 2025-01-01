Пермский «Амкар» «всухую» обыграл казанского соперника Счёт игры — 3:0 Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ФК "Амкар"

Пермский футбольный клуб «Амкар» одержал уверенную победу над казанским соперником «Рубин-2». Встреча состоялась в 16:00 воскресенья, 21 сентября, на стадионе «Звезда». Об этом сообщает пресс-служба «Амкара» в своих социальных сетях.

Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу «красно-чёрных». Голами отметились форвард Артём Котик (на 7-й минуте), а также полузащитники Даниил Зуев (на 12-й минуте) и Дмитрий Калайда (83-я минута). За время матча соперник не забросил в ворота пермяков ни одного мяча.





После игры ФК «Амкар» заработал три очка.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в Новотроицке состоялся матч 21-го тура первенства Второй лиги между местным клубом «Носта» и пермским «Амкаром». Это была первая игра под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ярослава Мочалова — после ухода с поста Александра Кульчия и Владимира Усина 9 сентября. Пермяки победили со счётом 2:1.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.