Пермский «Амкар» одержал победу над «Ностой» в матче 21-го тура Второй лиги Поделиться Твитнуть

ФК "Амкар-Пермь"

В воскресенье, 14 сентября, в Новотроицке состоялся матч 21-го тура первенства Второй лиги между местным клубом «Носта» и пермским «Амкаром». Это был первый официальный матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ярослава Мочалова — после ухода с поста Александра Кульчия и Владимира Усина 9 сентября.

«Амкар» победил со счётом 2:1. Голы за пермяков забили Евгений Тюкалов и Эмиль Галлямов.





На послематчевой пресс-конференции Мочалов отметил: «Соперник оказывал сильное сопротивление, игра была тяжёлой. Рады, что смогли взять три очка — они важны для нас в текущей ситуации».





Следующий матч «Амкар Пермь» проведёт дома, на стадионе «Звезда», в рамках 22-го тура. Соперником станет казанский «Рубин-2». Игра запланирована на 21 сентября, начало — в 16:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.