В конце сентября в Прикамье начнутся первые ночные заморозки

Зарина Ситдикова

В Пермском крае в конце сентября — начале октября 2025 года ожидается резкая смены погоды — в регионе начнётся характерная осенняя погода с дождями и похолоданием. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на данные «Яндекс Погоды».

В выходные, 27 и 28 сентября, температурный столбик днём упадёт до +8°, а 29-30 сентября прогнозируются первые ночные заморозки. Температура воздуха в первую декаду октября составит +4°…+8°, а во вторую — +1°…+3°.





В ближайшее время количество осадков будет больше, чем в прошлом году. Вероятно, основная часть дождей придётся на следующую неделю, а в середине октября можно ожидать первый снег.





Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае 20 сентября стал последним тёплым днём «бабьего лета» , которое в этом году длилось более недели и стало продолжительным, но прохладным.

