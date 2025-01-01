В Прикамье 20 сентября станет последним тёплым днём «бабьего лета» Период длился более недели Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 20 сентября станет последним тёплым днём «бабьего лета», сообщает telegram-канал ГИС-центра ПГНИУ.

Сообщается, что в этом году «бабье лето» длилось более недели и стало продолжительным, но прохладным. В пятницу, 19 сентября, температура воздуха достигла +20° благодаря более тёплой воздушной массе с юго-западным ветром.





По прогнозам, суббота, 20 августа, сулит разрушение антициклона. В Перми днём температурный столбик поднимется до +18°…+20°, ночью будет +6°…+11°. На севере и западе края возможны слабые дожди, днём прогрев будет слабее, в пределах +15°…+17°.





В ночь на воскресенье, 21 сентября, дожди на севере края будут слабыми, но в большей части региона, включая Пермь, достаточно умеренными (до 5-10 мм). Вечером пройдёт ливень, возможны грозы и юго-западный ветер.





Ночью синоптики обещают +6°…+11°, днём +10°…+15° в крае, а в Перми температура в ночное время составит +8…+10°, а в дневное — до +14°. В ночь на понедельник осадки прекратятся, значение на термометре ожидается в пределах +4°...+9°.

