Для юга Прикамья самым тёплым с начала месяца днём может стать 23 сентября На севере ожидается не выше 17°

Константин Долгановский

Часть территории Прикамья в начале следующей недели окажется под воздействием тёплой воздушной массы, и понедельник может стать самым тёплым днём с начала сентября. По информации авторов проекта «Опасные природные явления Пермского края», в Центральном Федеральном округе и в Поволжье возможны рекорды тепла. В некоторых регионах ожидается повышение температуры воздуха до +30°.

«Тёплая воздушная масса ненадолго поступит и в южную часть Пермского края, так что день 23 сентября может стать самым тёплым с начала месяца по югу края. Хотя потепление продлится всего около суток, вблизи южной границы края при прояснениях может быть до +23...+25°», — сообщают эксперты.

В Перми воздух может прогреться 23 сентября до +20° или немного выше. На севере температура воздуха ожидается не выше +15...+17°. Основная масса тепла пройдёт немного южнее. Из-за этого ветер усилится, возможны грозы при прохождении холодного фронта.

Как писал ранее «Новый копаньон», в выходные, 20 и 21 сентября, в регионе сохранится тёплая погода, обусловленная южными ветрами с порывами до 10-12 м/с. Ночные температуры воздуха составят +8…+13° по краю и +10…+12° в Перми, днём при прояснениях +18…+20°, за исключением северо-запада, где более вероятны дожди, сплошная облачность, и 15° тепла.

В начале следующей недели в домах и объектах социальной сферы Перми включат отопление. Соответствующее постановление подписал глава города Эдуард Соснин. Готовность соцобъектов к отопительному сезону составляет 100%, жилищного фонда — 96%.

