Отопительный сезон в Перми стартует 22 сентября Первыми начнут подключать к теплу объекты социальной сферы Поделиться Твитнуть

фото: wirestock

freepik.com

В Перми запуск тепла в жилые дома и объекты социальной сферы начнётся с понедельника, 22 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города Эдуард Соснин. Готовность соцобъектов к отопительному сезону составляет 100%, жилищного фонда — 96%.

Как сообщил мэр в своём телеграм-канале, несмотря на тёплую погоду, в скором времени ожидается похолодание.

«Поэтому мы не ждём традиционную «пятидневку» со среднесуточной температурой в 8 градусов и начинаем запуск тепла заранее», — написал Эдуард Соснин.

Помимо жилых домов и объектов социальной сферы к новому отопительному сезону в краевой столице подготовлено 1021 км теплосетей, 409 ЦТП и 53 котельные.

По данным пресс-службы администрации Перми, первыми к теплоносителю подключат 859 объектов социального назначения — детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта.

В жилые дома тепло будет поставляться по мере перевода насосных станций и тепломагистралей на зимние режимы. Заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы в среднем занимает две-три недели.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.