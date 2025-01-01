До конца недели синоптики обещают в Прикамье тёплую и сухую погоду В четверг прогнозируется наиболее солнечный и тёплый день Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Синоптики предсказывают, что в грядущие семь дней в Пермском крае определяющее влияние на погодные условия окажет устойчивый антициклон. Ожидается, что среднесуточная температура превысит обычные показатели для этого времени года на 2-4 градуса, а вероятность выпадения осадков крайне мала, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В первой половине недели в дневные часы столбик термометра будет подниматься до +18 градусов. Специалисты предупреждают о возникновении туманов в ночное время. Ночные температуры будут колебаться в диапазоне +3…+8°, а в местах с ясным небом могут опускаться до 0…+2°.

В среду, в связи с ослаблением антициклона, ожидается приток более тёплого воздуха, что приведёт к рассеиванию облаков и установлению преимущественно ясной погоды. Ночная температура воздуха составит +2…+7°, местами опускаясь до 0° (в Перми +3…+5°). Днём воздух прогреется до +15…+20°, причём наиболее высокие значения (+20°) вероятны на севере и западе региона. В Перми ожидается +16…+18°.

В четверг прогнозируется наиболее солнечный и тёплый день на текущей неделе. Ночи также будут относительно холодными (+3…+8° по краю, в Перми +5…+7°), однако днём, при условии ясной погоды, можно ожидать +16…+21° по области и до +20° в Перми.

В пятницу, по мере перемещения антициклона на юго-восток, усилится ветер и возрастёт облачность. Ночные температуры повысятся до +6…+11° по краю и +8…+10° в Перми. Дневные температуры останутся на уровне четверга: +16…+21° по области и до +20° в Перми. В течение всей рабочей недели на севере и северо-западе края температурный режим будет немного выше, чем на остальной территории.

В выходные дни сохранится тёплая погода, обусловленная южными ветрами (с порывами до 10-12 м/с), которые будут преобладать в передней части ложбины пониженного давления, перемещающейся с запада. Ночные температуры составят +8…+13° по краю и +10…+12° в Перми. Дневной прогрев будет зависеть от облачности. При прояснениях на большей части территории края ожидается +18…+20°, за исключением северо-запада, где более вероятны дожди и сплошная облачность, и где температура не превысит +15°.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.