Жительница Прикамья получила компенсацию от назвавшей её «овцой» обидчицы Приставы проконтролировали исполнение судебного решения

В прошлом сентябре Лысьвенский городской суд в Пермском крае вынес неоднозначное решение по иску местной жительницы.

Женщина требовала от своей знакомой возмещения морального ущерба, нанесенного ей в ходе ссоры, когда та назвала её «овцой». Истица расценила это как оскорбление и просила в качестве компенсации за свои страдания 20 тыс. руб. Однако, по мнению суда, данное высказывание являлось лишь субъективной оценкой личности, а не оскорбительным действием. Суд опирался на толкование слова «овца» в Словаре русского языка как «млекопитающего животного», а также в переносном смысле — как человека, сбившегося с пути. Кроме того, в Словаре русской брани данное слово отсутствовало. В итоге в удовлетворении иска было отказано, что побудило заявительницу подать апелляцию.

В вышестоящей инстанции истица всё-таки одержала победу. Пермский краевой суд, рассматривая дело, назначил лингвистическую экспертизу, которая установила, что в контексте конфликта между женщинами слово «овца» имело негативную окраску и было использовано с целью унизить и оскорбить адресата. В результате решение суда первой инстанции было полностью отменено. Исполнительный лист о взыскании 20 тыс. руб. с 41-летней обидчицы поступил в отделение судебных приставов.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, должница была уведомлена о возбуждении исполнительного производства, но добровольно выплачивать компенсацию отказалась, из-за чего судебный пристав применил к ней штраф в виде исполнительского сбора и взыскал средства с её банковских счетов. Благодаря принятым мерам, вся сумма компенсации была выплачена, а исполнительное производство завершено.

