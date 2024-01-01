В суде Пермского края подтвердили, что не считают слово «овца» оскорбительным Истица обжалует решение Поделиться Твитнуть

В Лысьве городской суд подтвердил, что отказал местной жительнице в удовлетворении иска о компенсации морального вреда за якобы оскорбление словом «овца».

«Произошёл конфликт. Оскорбление было выражено в таком виде, что её назвали «овцой». В удовлетворении иска было отказано. Решение обжаловано. Позднее дело будет передано на рассмотрение в Пермский краевой суд», — рассказали РИА Новости в горсуде.

Согласно информации горсуда, одна из жительниц Лысьвы подала жалобу на другую местную жительницу, которая оскорбила её, назвав «овцой». Потерпевшая запросила возмещение ущерба в размере 20 тыс. руб. Ранее «жертва» пыталась инициировать административное дело по статье 5.61 КоАП («Оскорбление»), однако её заявление было отклонено.

Юрист Александр Митрюк сообщил в своем Telegram-канале, что суд отказался удовлетворить иск о компенсации морального вреда, сославшись на то, что слово «овца» не является оскорбительным.

Юрист уточнил, что суд опирался на «Словарь русского языка», где указано, что термин «оскорбить» подразумевает тяжело обидеть человека. Слово же «овца» обозначает «жвачное млекопитающее семейства полорогих с вьющейся шерстью» или самку барана. Используя это слово в разговоре, говорящий может подразумевать человека, который сбился с правильного пути.

Кроме того, Митрюк отметил, что в ходе разбирательства суд также обратился к «Словарю русской брани» и не нашёл там слова «овца».

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