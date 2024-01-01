Суд в Перми отказался считать слово «овца» оскорблением Поделиться Твитнуть

Жительница Перми не сумела в суде доказать, что употребление слова «овца» является оскорбительным. Об этом сообщает издание Mash.

В качестве истца выступила местная жительница, которая в ссоре с подругой восприняла слово «овца» как оскорбление. Она обратилась в суд с требованием компенсации морального ущерба в размере 20 тыс. руб., однако суд отклонил её иск.

В своём решении суд указал, что в словаре русской брани термина «овца» нет. В толковом словаре объясняется, что овца — это «жвачное млекопитающее», а в переносном смысле — «человек, сбившийся с пути». Исходя из этого, слово не может быть признано оскорбительным.

Суд признал «овцу» «оценочным суждением о личности» и отказал в удовлетворении иска о компенсации морального вреда.

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