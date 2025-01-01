Алёна Бронникова На развитие креативной экономики Прикамья дополнительно выделят 149 млн рублей Власти разработают соответствующий законопроект Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство экономического развития и инвестиций Прикамья планирует разработать проект закона о развитии креативных индустрий. Об этом на заседании комитета краевого заксобрания по инфраструктуре 16 сентября сообщила глава ведомства Татьяна Чуксина.

Министр рассказала об этом, отвечая на вопросы депутатов о региональном Фонде креативных индустрий, а также о планируемых дополнительных расходах из краевого бюджета 2025-2027 годов в сумме 149,5 млн руб. на развитие этой сферы.

Как подчеркнули в пресс-службе парламента Прикамья, большую часть дополнительного финансирования планируется направить на выдачу грантов с целью поддержки ИТ-компаний и организацию мероприятий фонда.

О создании Фонда креативных индустрий стало известно в конце прошлого года. В его функции вошла реализация комплекса мер, направленных на развитие креативной экономики и внедрение механизмов для поддержки творческих индустрий в регионе. Учредителем стал краевой минэк. Летом был сформирован реестр креативных индустрий.

