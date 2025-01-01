Фонд креативных индустрий Пермского края может возглавить Яна Никитина Сейчас она руководит центром «Мой бизнес» Поделиться Твитнуть

Руководство Прикамья определилось с кандидатурой директора Фонда креативных индустрий. Пост, вероятно, займёт Яна Никитина, в настоящее время возглавляющая региональный центр «Мой бизнес». Информацией с изданием «Коммерсантъ-Прикамье» поделился источник, осведомлённый о процессе создания этой некоммерческой организации, подчеркнув, что Никитина — основной кандидат. Представитель правительства подтвердил эти сведения.

Никитина руководит центром «Мой бизнес» на протяжении четырёх лет, а ранее возглавляла Центр инноваций социальной сферы и Центр поддержки экспорта.

Учредителем Фонда креативных индустрий станет министерство экономического развития края. Фонд будет заниматься реализацией комплекса мер, направленных на развитие креативной экономики и внедрение механизмов для поддержки творческих индустрий в регионе. Штат фонда будет состоять из пяти человек. Финансирование учреждения будет осуществляться из краевого бюджета и за счёт привлечённых средств. Основной задачей специалистов станет преобразование идей в конкретные проекты для развития креативного сектора, включающего разработку ПО и видеоигр, кинопроизводство, индустрию моды, дизайн, народные промыслы и организацию мероприятий.

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