В Пермском крае появился реестр креативных индустрий Компании из списка смогут получать господдержку

Министерство культуры Пермского края

В Пермском крае создали базу данных креативных индустрий. Его ведением будет заниматься региональное минэкономразвития. Как сообщили в ведомстве, регион вошёл в число первых в России, где появился такой реестр. Это позволит компаниям получать господдержку в виде грантов, налоговых льгот, обучения и продвижения.

«В Пермском крае сформировали реестр субъектов креативных (творческих) индустрий — компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере творчества, дизайна, цифровых технологий, моды, архитектуры, медиа и других направлений. Нахождение в реестре позволит предпринимателям воспользоваться специально разработанными для них мерами поддержки», — отмечает пресс-служба ведомства.

В частности, в Прикамье была разработана программа по предоставлению льготного микрозайма по ставке 1,5% годовых, готовится программа льготного лизинга по ставке от 4,5% годовых. Минэкономразвития РФ также работает над формированием адресных инструментов поддержки для разных сфер и созданием федерального реестра.

В Пермском крае, по данным минэкономразвития, зарегистрировано более 6 тыс. работающих в сфере креативных индустрий индивидуальных предпринимателей и юрлиц. К ним относятся более 50 видов бизнеса: архитектура и урбанистика, дизайн, мода, кино и анимация, музыка и саунд-дизайн, культурно-зрелищная и литературно-издательская отрасли, изобразительное и визуальное искусство, программное обеспечение, игры и игрушки, реклама и коммуникации, медиа, журналистика и гастрономия.

Участники должны быть зарегистрированы на территории Пермского края, осуществлять деятельность в одной из утверждённых сфер, иметь доход от профильной деятельности за последний отчётный период, и не иметь задолженностей по налогам и сборам.

Ранее «Новый компаньон» писал об открытии новой площадки Пермского бизнес-инкубатора по ул. Горького, 27 для авторов креативных проектов.

