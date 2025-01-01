Открылась новая площадка Пермского бизнес-инкубатора для креативных индустрий Она расположена по адресу: ул. Максима Горького, 27 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми бизнес-инкубатор расширил свои возможности, запустив новое пространство для поддержки креативных индустрий. Площадка расположена по адресу: ул. Максима Горького, 27. На открытии присутствовал мэр города Эдуард Соснин.

В своем телеграм-канале он отметил, что развитие креативных индустрий имеет приоритетное значение для Перми. Подобные проекты способствуют формированию имиджа города и созданию уникальной продукции. Открытие специализированной площадки — это очередной шаг на пути к созданию комплексной системы поддержки предприятий малого и среднего бизнеса.

Новая площадка открыта для авторов креативных проектов, специализирующихся на прикладном творчестве, включая создание одежды, аксессуаров, декоративно-прикладное искусство, предметный дизайн и другие смежные области.

В новом пространстве оборудовано семь офисов, рассчитанных на команды из двух-пяти человек, несколько складских помещений и коворкинг, рассчитанный на шесть рабочих мест. Доступны лекторий на 25 мест и зона для мастер-классов, вмещающая 20 человек, которые могут использоваться как резидентами, так и другими представителями креативного сектора. Для демонстрации и реализации продукции предпринимателей предусмотрены зоны экспозиции с витринами, рейлами и стеллажами.

Среди резидентов площадки — пространство для творческих личностей «КУЛЬТУРИУМ», бренд одежды и аксессуаров «РАСЕНА», черпающий вдохновение в русской природе и старославянской культуре, сообщество «Точка сборки», студия керамики Ольги Захаровой, производитель съедобного мха «Пермский коралл» и производитель коми-пермяцких чаев Максим Чугайнов.

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