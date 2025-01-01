В Индустриальном районе Перми согласовали колерный паспорт здания в границах «гостевого маршрута» Здание находится на улице Качалова Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба мэрии Перми

Департамент градостроительства и архитектуры Перми согласовал колерный паспорт здания по ул. Качалова, 10а, которое расположено в границах «гостевого маршрута». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фасад будет выполнен в коричнево-серых оттенках, а вывески — в классическом белом цвете, белом с возможностью использования на торцах фирменного цвета, а также белом с абрисом.





Напомним , с 1 сентября 2025 года вступили в силу новые требования к вывескам, которые расположены в границах «гостевого маршрута». Если вывеска не соответствует нормам, власти предоставят время на её исправление. При невыполнении требований вывеску демонтируют.





«Для приведения вывесок в соответствие с новыми требованиями предусмотрены переходные периоды, в частности для вывесок в границах «гостевого маршрута» — до 1 сентября 2026 года", — добавили в мэрии.

