На «гостевом маршруте» в Перми вступили в силу новые требования к вывескам

Фото: пресс-служба мэрии Перми

В Перми с 1 сентября 2025 года вступили в силу новые требования к вывескам на «гостевом маршруте». Как сообщили в мэрии, нововведения позволят сформировать единый стилистический образ и снизить визуальный шум.

В границах «гостевого маршрута» вывески должны иметь определённый цвет. Допускается использование белого, белого с возможностью использования на торцах фирменного цвета, белый с абрисом фирменного цвета или же чёрный на всём фасаде. Информационные таблички на зданиях должны быть прозрачными, «с контурным, несплошным написанием информации». Кроме того, вывески на маршруте могут размещаться в соответствии с колерным паспортом.





Если вывеска не соответствует нормам, власти предоставят время на её исправление. При невыполнении требований вывеску демонтируют.





«Для приведения вывесок в соответствие с новыми требованиями предусмотрены переходные периоды: до 1 сентября 2026 года — для приведения вывесок в границах «гостевого маршрута», не соответствующих правилам, до 1 декабря 2025 года — для приведения вывесок, находящихся за границами «гостевого маршрута» и не соответствующих требованиям правил», — добавили в администрации Перми.

