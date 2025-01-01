Росимущество передало Пермскому округу землю для строительства парка в Кондратово Площадь участка — 3,7 га Поделиться Твитнуть

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало в собственность Пермского муниципального округа земельный участок в деревне Кондратово площадью 3,7 га. На территории планируют создать парк культуры и отдыха, а также обустроить пешеходную зону. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Переданный участок примыкает к районам, где активно ведётся строительство многоквартирного жилого комплекса.





«Реализация проекта общественно значимой инфраструктуры будет способствовать развитию городской среды и повышению качества жизни населения», — добавили в Теруправлении Росимущества.





Ранее «Новый компаньон» писал, что в п. Юг Пермского муниципального округа после реконструкции приняли в эксплуатацию набережную , где появилась ротонда, установлены новые скамейки и качели, предназначенные для пользователей всех возрастов.

