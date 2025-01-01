В поселке Юг под Пермью открыли отремонтированную набережную Поделиться Твитнуть

фото: администрация Пермского МО

В п. Юг Пермского муниципального округа после реконструкции приняли в эксплуатацию набережную. Как сообщили в пресс-службе окружной администрации, жители Юга получили современное и безопасное пространство для проведения досуга.

Береговая линия была укреплена с использованием габионов, что не только эстетично выглядит, но и обеспечивает надежную защиту от оползней на долгие годы.

На набережной появилась ротонда, установлены новые скамейки и качели, предназначенные для пользователей всех возрастов. Высажены 50 кустов спиреи.

фото: администрация Пермского МО

Набережная интегрируется с Парком здоровья, образуя единую благоустроенную территорию для прогулок и отдыха.

Власти напомнили, что реконструировать набережную удалось по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

