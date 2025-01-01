Алёна Бронникова Конкурс по развитию сельского туризма не вызвал интереса у участников из Прикамья В прошлом году в число победителей вошла одна компания Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Конкурсный отбор проектов развития сельского туризма для предоставления гранта «Агротуризм» в этом году не вызвал интереса у участников рынка из Прикамья. Об этом в рамках обсуждения исполнения бюджета региона за первую половину 2025 года на заседании комитета краевого парламента по инфраструктуре рассказала глава министерства АПК Пермского края Анна Быкова.

«Что касается бюджета 2025 года, то нынче не состоялся отбор по гранту «Агротуризм». Соответственно, на эти деньги не было заявителей. В остальном всё нормально», — отметила она.

Так, из доклада региональной КСП следует, что по программе поддержки АПК по проекту повышения кадровой обеспеченности предприятий нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления средств, был принят только 13 августа. По возмещению части затрат на проведение мелиоративных мероприятий средства будут предоставлены только одному сельхозпроизводителю. А по возмещению части затрат на создание или модернизацию объектов АПК проведение отбора не осуществлено в установленный срок.

Напомним, с 2022 года Минсельхоз РФ ежегодно проводит конкурс на предоставление гранта для предприятия АПК «Агротуризм». Максимальный размер выплаты — 10 млн руб. Получателями субсидии на 2023 год стали компании из Прикамья «Острова» и «ДоброFish», на 2024 год — VAYRI GAZAN и «Космическая легенда КАРША-вель». Согласно документам на сайте минсельхоза, на 2025 год получателем гранта из Пермского края стал только один участник — ООО «Оленья застава плюс». В этом году отбор проводился на поддержку в 2026 году.

Как писал ранее «Новый компаньон», Минагро Пермского края в настоящий момент разрабатывает новые меры поддержки для предприятий в сфере молочного животноводства. Со следующего года планируется выплачивать дополнительные средства хозяйствам, которые показывают высокий темп прироста объёма, а также прорабатывается возможность применения инструмента в форме приоритетного инвестиционного проекта для инвесторов в АПК.

