Два предприятия Пермского края получат гранты минсельхоза РФ на развитие агротуризма Фермерские хозяйства расположены в Верещагинском и Чайковском округах Поделиться Твитнуть

Министерство сельского хозяйства России объявило результаты конкурса по предоставлению федерального гранта «Агротуризм» на 2024 год. Среди победителей два проекта из Пермского края — VAYRI GAZAN и «Космическая легенда КАРША-вель».

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал, что Пермский край — регион промышленный, но при этом развитие сельского хозяйства имеет большие перспективы. Он отмечал важность предоставления грантов и субсидий для поддержки сельхозпроизводителей. Такие меры помогут им расширить производство, а следовательно, увеличить экономический результат и расширить рынки сбыта.

В конкурсе, организованном федеральным минсельхозом, приняли участие 164 предприятия. Победители, а это 92 проекта из 48 регионов России, могут рассчитывать на господдержку в виде грантов от 3 до 10 млн руб. Предприниматели, доля собственных средств которых составляет не менее 25% стоимости проекта, могут претендовать на максимальную сумму. Грантовые средства будут использованы для благоустройства, закупки оборудования и инвентаря, создания мест проживания для туристов и других целей.

Первый краевой проект-победитель «VAYRI GAZAN» получил 10 млн руб. для развития инфраструктуры фермы в Верещагинском округе и предоставления экскурсионных и туристических услуг. В данный момент услуги организованы на благотворительной основе.

Ферма также занимается разведением овец и других животных, включая лошадей, коз и редкие породы собак. В перспективе планируется разведение овец породы дорпер, отличающейся откормочными и мясными качествами. ИП Киракосян А.С. является единственным фермером в Пермском крае, разводящим данную породу овец. В рамках гранта будет создано место для кемпинга, предлагающее комфортные условия для проживания туристов и наслаждения природой и животными.

Второй проект «Космическая легенда КАРША-вель» от СПССК «АГРОРУСЬ» также получит 10 млн руб. Кооператив перерабатывает более 200 тонн мяса в год и предлагает продукцию через фирменные магазины и сеть «Лента».

Средства гранта будут направлены на организацию зоны для проживания гостей, на предоставление мясных продуктов и организацию кулинарных мастер-классов.

Деревня Карша Чайковского городского округа известна тем, что в ней 25 марта 1961 года приземлился спускаемый аппарат космического корабля с собакой Звёздочкой на борту.

Министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков подчеркнул важность подобных грантовых проектов для развития агрохозяйств и создания новых рабочих мест на селе. Он также отметил, что министерство будет продолжать работу по привлечению федеральных средств для развития сельского хозяйства и благоустройства сельских территорий.

Фермерские хозяйства в Прикамье могут воспользоваться и другими формами господдержки, включая консультации и компенсацию затрат при реализации крупных инвестиционных проектов. Бюджет Прикамья ежегодно выделяет более 3 млрд руб. на развитие агропромышленного комплекса.

В 2023 году два других предприятия из Прикамья — агроусадьба «Острова» и осетровая ферма «ДоброFish» — также получили гранты на реализацию своих проектов, связанных с аквакультурой.

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