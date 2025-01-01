Алёна Бронникова Для аграриев в Пермском крае разрабатывают новые меры поддержки Они коснутся сферы молочного животноводства Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Пермском крае ведётся разработка новых мер поддержки в сфере молочного животноводства. Об этом на заседании комитета регионального парламента по развитию инфраструктуры 16 сентября сообщила министр агропромышленного комплекса Анна Быкова.

«В настоящее время мы разрабатываем новые меры поддержки для реализации поставленный целей губернатором и президентом по увеличению объёма сельскохозяйственной продукции в молочном животноводстве», — сообщила глава ведомства, отвечая на вопросы депутатов в рамках обсуждения вопроса об исполнении бюджета за первое полугодие 2025 года.

Как отмечается в telegram-канале пресс-службы краевого парламента, с 2026 года предлагается выплачивать дополнительные средства хозяйствам, которые показывают высокий темп прироста объёма. К существующей ставке будет предусмотрено дополнительно 4 руб./л тем, кто увеличивает объём произведённого молока больше 7%.

Также рассматривается возможность введения приоритетного инвестиционного проекта для аграриев, чтобы поддержать инвесторов, готовых к строительству крупных молочно-товарных комплексов с поголовьем более 3 тыс. голов. В случае введения этого инструмента поддержки инвесторы смогут получить компенсацию затрат в размере более 55% с учётом федеральных средств.

