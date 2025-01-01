За неделю в Прикамье заболеваемость ОРВИ выросла на 27% Заразились почти 12 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 8 по 14 сентября в Пермском крае зафиксировано 11 886 случаев заражения ОРВИ, что демонстрирует увеличение на 26,7% в сравнении с предыдущей неделей. Тем не менее, эпидемиологический порог не был превышен. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Анализ лабораторных проб показывает, что среди инфицированных преобладают вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы (все они не относятся к гриппу).

Также в ведомстве рассказали, что в регионе набирает обороты кампания по вакцинации населения против гриппа. По состоянию на 15 сентября, вакцинировано свыше 202,8 тыс. человек (8,2% населения региона), из которых 85,1 тыс. — дети.

Ранее «Новый компаньон» со ссылкой на Минздрав писал, что в Перми на этой неделе продолжат работу два мобильных пункта вакцинации против гриппа.

