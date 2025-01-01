Мобильные пункты вакцинации от гриппа в Перми продолжат работу на этой неделе В краевой столице открыто два таких пункта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на этой неделе два мобильных пункта вакцинации продолжат работу, сообщили в Минздраве региона.

Один из них, напомним , расположен на территории Парка им. Горького (на площади возле Ротонды), второй — в торговом центре «Знание» (ул. Крупской, 42, на первом этаже). В этих пунктах любой желающий может привиться от гриппа и пневмококковой инфекции.





В ТЦ «Знание» (Пермь, ул. Крупской, 42, 1 этаж) прививки можно поставить 10 и 12 сентября с 11:00 до 17:00, а в парке им. Горького (площадь у Ротонды) — 12 сентября с 16:00 до 19:00; 13 сентября с 11:00 до 15:00.





Прививки доступны для всех граждан старше 18 лет. Рекомендуется иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится обязательный медицинский осмотр.





В Минздраве также отметили, что вакцинация доступна в каждой поликлинике региона, и более 600 мобильных бригад проводят вакцинацию детей и взрослых в различных организациях и предприятиях.





В регион уже поступило более 405 тыс. доз вакцины от гриппа, и ожидается дополнительная поставка около 743 тыс. доз до конца текущего года.





В первую очередь медики рекомендуют вакцинироваться детям, лицам пожилого возраста и людям, страдающим хроническими заболеваниями.

