В Перми начали работать мобильные пункты вакцинации от гриппа

Министерство здравоохранения Пермского края

В Перми пройти вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции можно в двух специально организованных мобильных пунктах, об этом сообщили в Минздраве региона.

Один из них расположен на территории Парка им. Горького (на площади возле Ротонды), второй — в торговом центре «Знание» (ул. Крупской, 42, на первом этаже). В этих пунктах любой желающий может привиться от гриппа и пневмококковой инфекции.

В ТЦ «Знание» (Пермь, ул. Крупской, 42, 1 этаж) прививки можно поставить 10 и 12 сентября с 11:00 до 17:00, а в парке им. Горького (площадь у Ротонды) — 12 сентября с 16:00 до 19:00; 13 сентября с 11:00 до 15:00.

Прививки доступны для всех граждан старше 18 лет. Рекомендуется иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится обязательный медицинский осмотр.

В Минздраве также отметили, что вакцинация доступна в каждой поликлинике региона, и более 600 мобильных бригад проводят вакцинацию детей и взрослых в различных организациях и предприятиях.

В регион уже поступило более 405 тыс. доз вакцины от гриппа, и ожидается дополнительная поставка около 743 тыс. доз до конца текущего года.

В первую очередь медики рекомендуют вакцинироваться детям, лицам пожилого возраста и людям, страдающим хроническими заболеваниями.

