Компания, организовавшая тур пермской альпинистки, удалила информацию о Пике Победы Наталья Наговицина сломала ногу и была оставлена на вершине

фото: @natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Как заметил сайт perm.aif.ru, компания «Ак-Сай Трэвел», ответственная за организацию экспедиции альпинистки Натальи Наговициной, убрала со своей интернет-страницы сведения о предложениях по восхождению на Пик Победы.

Туристическое агентство предлагало разнообразные программы для покорения семитысячников, расположенных в горах Киргизии, включая Пик Ленина, Пик Хан-Тенгри и Пик Победы. Восхождение на первые две вершины предлагалось в сопровождении гида, в то время как «Ак-Сай Трэвел» ограничивалась предоставлением трансфера до базового лагеря и размещения в нём для желающих покорить Пик Победы. Цены на туры начинались от 180 долларов.

В число клиентов компании входила и группа Наговициной, начавшая восхождение 5 августа. Однако 12 августа, находясь на вершине, Наталья упала и повредила ногу. Альпинистка осталась ждать помощи на высоте 7200 м, но спасатели не смогли добраться до неё.

фото: тг-канал Baza

После произошедшей трагедии «Ак-Сай Трэвел» убрала со своего сайта любые упоминания о турах на Пик Победы. Тем не менее, возможность использования базового лагеря у подножия горы «Южный Иныльчек» и приобретения туров на пики Ленина и Хан-Тенгри остаётся.

