Елена Бардукова Подешевела аренда помещений в доме, где планировался третий в Перми магазин «Золотое яблоко» С декабря цена снизилась на 40%

Олег Антонов

В сентябре владельцы помещений на первом этаже жилого дома по адресу Комсомольский проспект, 36 в Перми снизили арендную ставку до 522,6 тыс. руб. в месяц. Согласно истории цены на «Авито», в декабре 2024 года стоимость аренды объекта площадью 261,3 кв. м составляла 894 тыс. руб. в месяц, а в мае текущего года она снизилась до 534 тыс. руб.

Как указано в объявлении, «смежное помещение планируется сдать под ресторан премиум класса». В качестве якорного арендатора рассматривается ресторан, ожидаемого — из сферы торговли, медицины (без лицензии), а также под офисы и т.д.

Ранее сообщалось, что на Комсомольский пр., 36 откроется новое заведение ижевской сети баров «Дядя Арчи».

В феврале 2024 года «Новый компаньон» также писал, что помещения на первом и втором этажах по этому адресу выставлены на продажу, хотя перед этим сообщалось, что на пр. Комсомольском, 36 планируется открыть третий в городе магазин «Золотое яблоко».

