По факту гибели четырёх человек в ДТП в Прикамье возбуждено уголовное дело 

Скриншот видео Госавтоинспекции Прикамья

Прокуратура Кунгура осуществляет надзор за выяснением причин и обстоятельств ДТП, повлекшего гибель людей.

Согласно предварительным данным следствия, вечером 15 сентября 2025 года на трассе Кострома/Шарья/Киров/Пермь водитель автомобиля марки «Рено Дастер», буксировавшего прицеп, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с крупнотоннажным грузовым автомобилем.

Вследствие данного дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры легкового транспортного средства получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли сразу на месте аварии.

Прокурорский надзор ведется за процессуальными действиями в рамках уголовного дела, которое было возбуждено правоохранительными органами в связи с данным происшествием.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ДТП в Кунгурском округе погибли четыре человека. Инцидент произошёл в 18:50 на 94 км федеральной трассы М-12 «Восток».

Госавтоинспекция Пермского края напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения ПДД, выбора скорости, соответствующей дорожным и погодным условиям, поддержания безопасной дистанции. Также рекомендуется избегать резких торможений и опасных маневров.

