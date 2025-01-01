В ДТП на федеральной трассе в Прикамье погибли четыре человека Трагедия случилась в Кунгурском округе Поделиться Твитнуть

Скриншот видео Госавтоинспекции Прикамья

В Кунгурском округе Прикамья произошло смертельное ДТП, в котором погибли сразу четыре человека. Инцидент произошёл в 18:50 на федеральной трассе М-12 «Восток». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Пермского края.

В ведомстве уточнили что автомобиль «Рено Дастер» с прицепом следовал из Перми в сторону п. Ачит.

Управлял транспортным средством мужчина 1955 г.р. По предварительным данным, на 94-м км трассы водитель выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с грузовиком «Вольво» под управлением водителя 1985 г.р. После столкновения «Рено Дастер» отбросило в двигавшуюся в том же направлении «Газель» и внедорожник «Тойота Ленд Крузер».

В результате ДТП водитель «Рено Дастер» и трое его пассажиров скончались на месте происшествия.

Сейчас полиция проводит расследование происшествия, выясняются все детали и обстоятельства трагедии.

Госавтоинспекция Пермского края напоминает всем водителям о необходимости строгого соблюдения ПДД, выбора скорости, соответствующей дорожным и погодным условиям, поддержания безопасной дистанции. Также рекомендуется избегать резких торможений и опасных маневров.

