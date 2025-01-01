Жителям Прикамья напомнили о правилах безопасности при атаке БПЛА Украинский дрон долетел до Губахи 13 сентября Поделиться Твитнуть

В Пермском крае власти обратили внимание граждан на меры предосторожности при налёте дронов. Памятку для населения с указаниями о том, как действовать, если вы заметили беспилотный летательный аппарат, выпустило Министерство территориальной безопасности региона. Об этом пишет ВЕТТА.

Эксперты ведомства советуют для укрытия от БПЛА использовать прочные строения в качестве защиты: цокольные этажи, подземные стоянки для автомобилей, подземные переходы, а также гаражные боксы. В квартирах следует укрыться в ванной комнате, коридоре, других помещениях без окон и с несущими стенами. Следует лечь на пол, закрыть голову руками.

Желательно покинуть верхние этажи зданий, но не пользоваться при этом лифтами.

Если вы увидели дрон, нужно незамедлительно позвонить по номеру 112 в службу спасения и сообщить о ситуации.

Очень важно не подходить близко к устройству (расстояние должно быть не менее 100 м) и не пользоваться средствами коммуникации (сотовыми телефонами, радиостанциями) рядом с ним. Запрещено самостоятельно пытаться уничтожить дрон.

Напомним, первый случай атаки с использованием БПЛА произошёл в Пермском крае 13 сентября в Губахе.

