Стали известны некоторые подробности о прилёте БПЛА на предприятие в Губахе Пермского края В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего

Как сообщила пресс-служба МЧС по Пермскому краю, сообщение об инциденте с БПЛА в Губахе поступило 13 сентября 2025 года.

На место происшествия были незамедлительно направлены силы и средства в количестве 28 человек личного состава и 7 единиц техники. По прибытии пожар не обнаружен, погибших и пострадавших нет.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причины устанавливаются.

Напомним, ранее стало известно, что на одном из промышленных предприятий Губахи зафиксирован прилёт вражеского беспилотного летательного аппарата. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Безопасности жителей ничего не угрожает. Просим сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Ситуация на контроле», — написал глава региона.

