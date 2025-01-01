На промпредприятие в Губахе Пермского края совершён прилёт БПЛА Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

На одном из промышленных предприятий Губахи зафиксирован прилёт вражеского беспилотного летательного аппарата. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Погибших и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы, предприятие продолжает работу в штатном режиме.

«Безопасности жителей ничего не угрожает. Просим сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Ситуация на контроле», — написал губернатор.

Дмитрий Махонин также обратился к жителям региона с просьбой воздержаться от публикаций фото и видео БПЛА.

Напомним, в субботу, 13 сентября, в Пермском крае введён режим «Беспилотная опасность». Как сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья, это связано с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах.

