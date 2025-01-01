В Пермском крае введён режим беспилотной опасности Введены временные ограничения в аэропортах Уфы и Ижевска Поделиться Твитнуть

В субботу, 13 сентября, в Пермском крае введён режим «Беспилотная опасность». Как сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья, это связано с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах.

Жителей просят не поддаваться панике и быть внимательными. В ведомстве подчёркивают, что «все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз».

Как сообщил в своём телеграмм-канале представитель Росавиации Артём Кореняко, в аэропортах Уфы и Ижевска введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Аэропорт Большое Савино в Перми работает в штатном режиме.

Добавим, ранее в министерстве территориальной безопасности Пермского края подробно рассказали, как нужно действовать в случае обнаружения беспилотника. В случае угрозы необходимо звонить по номеру вызова экстренных служб — 112.

