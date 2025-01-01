Что делать при нападении БПЛА: инструкция минтербеза Прикамья Поделиться Твитнуть

В министерстве территориальной безопасности Пермского края рассказали, как нужно действовать в случае обнаружения беспилотника. Поводом стало введение режима беспилотной опасности в связи с атаками БПЛА в регионах ПФО, граничащих с Пермским краем.

Вы увидели БПЛА. Что делать?

В этой ситуации в минтербезе рекомендуют незамедлительно покинуть опасную зону. Во-первых, необходимо отойти не менее чем на 100 м за ближайшее здание или деревья. Во-вторых, предупредить о возможной опасности окружающих и сообщить в экстренные службы полную информацию о месте и времени выявления БПЛА по номеру 112.

Что нельзя делать при обнаружении БПЛА

Если вы заметили беспилотник, нужно не допустить ситуацию прямой видимости и не пытаться сбить его подручными средствами. Другое важное правило безопасности касается использования вблизи БПЛА радиоаппаратуры, мобильного телефона или устройства GPS.

Когда дрон упал, не нужно к нему подходить и тем более трогать.

Беспилотник застал в транспорте, дома или в помещении

Если атака БПЛА началась, когда вы находитесь дома, то нельзя подходить к окнам. Нужно укрыться в ванной комнате, коридоре, кладовой или подвале — подойдёт любое помещение с несущей стеной и без окон. После этого нужно сесть или лечь на пол, закрыв голову руками.

Если беспилотник напал, когда вы находились в здании, то нельзя пользоваться лифтом. Необходимо спуститься в помещение подземного пространства: подвал, паркинг, гараж, кладовую или подземный переход.

При атаке на улице или в транспорте надо выйти из салона и по возможности покинуть опасную зону минимум на 100 м, после чего укрыться в ближайшем безопасном месте: подземном паркинге или переходе, и предупредить о возможной опасности окружающих.

Напомним, 12 августа в Пермском крае уже в третий раз за последнее время вводили режим беспилотной опасности. В Перми власти на несколько часов глушили мобильный интернет.

