В Пермском крае отменили режим беспилотной опасности Его вводили в связи с атаками БПЛА на соседние регионы

В Пермском крае снят режим «Беспилотная опасность», который ввели днём 12 августа. Соответствующее уведомление поступило пользователям через приложение МЧС.

«Отбой «Беспилотной опасности» объявлен на территории Пермского края 4 июля в 15:00 (мск). Будьте внимательны и осторожны. Номер вызова экстренных служб — 112», — написано в сообщении.





Напомним, 12 августа пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края распространила сообщение о введении режима беспилотной опасности «в связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах».





Отметим, сегодня в соседней Удмуртской Республике ввели существенные ограничения из-за атаки беспилотников: власти закрыли аэропорт, временно приостановлена работа общественного транспорта и не работают аттракционы в городских парках.

