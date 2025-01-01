В Прикамье ввели режим беспилотной опасности Жителей региона просят не паниковать и быть внимательными Поделиться Твитнуть

Пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края распространила сообщение о введении режима беспилотной опасности «в связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах».

«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике», — сообщили в минтербезе Прикамья.

В случае угрозы нужно звонить по номеру вызова экстренных служб — 112.

Отметим, сегодня в соседней Удмуртской Республике ввели существенные ограничения из-за атаки беспилотников: власти закрыли аэропорт, временно приостановлена работа общественного транспорта и не работают аттракционы в городских парках.

Глава региона Александр Бречалов записал видеообращение к жителям, в котором рассказал, что нужно делать при обнаружении беспилотников.

