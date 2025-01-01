В Прикамье на 19% подешевели билеты на поезда дальнего следования Впервые в этом году общая цена на услуги в регионе показала снижение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермьстат сообщил о снижении стоимости услуг в августе в Прикамье впервые за 2025 год. Месячная величина индекса потребительских цен на услуги составила 99,04%. Основной причиной стало удешевление билетов на поезда.

«Основное влияние на это оказало удешевление отдельных услуг пассажирского транспорта, а именно проезда на поездах дальнего следования (на 19%). Значительно снизилась стоимость экскурсионных (на 14,4%) и санаторно-оздоровительных услуг (на 2,5%), услуг банков (на 1,7%)», — информирует Пермьстат.

В то же время, в сфере зарубежного туризма услуги подорожали на 2,4%, бытовые услуги — в пределах 0,1-14,6%. Также отмечается рост цен на медицинские услуги (+1%), услуги организаций культуры (+1,9%), физической культуры и спорта (+2,5%), ветеринарные услуги (+2,8%).

Общий индекс потребительских цен на товары и услуги в Пермском крае в августе составил 99,80%. Продукты питания подешевели за месяц на 0,54%, а непродовольственные товары подорожали на 0,83%.

