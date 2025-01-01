Цены на продукты в Пермском крае снизились на 0,54% В августе сильнее всего подешевели плодовоовощные товары Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В августе 2025 года в Пермском крае цены на продукты показали снижение по сравнению с июлем (-0,54%). Индекс потребительских цен на продовольственные товары сложился на уровне 99,46%. Об этом сообщает Пермьстат.

Наиболее значительное снижение под влиянием сезонного фактора было зафиксировано в категории плодовоовощной продукции, включая картофель, на 10,95%. В частности, картофель подешевел на 31,79%, морковь — на 30,45%. В цене уменьшилась большая часть фруктов и овощей (от -1 до -26,4%). Исключением стали апельсины, замороженные овощи и ягоды (от +0,9 до +2,4%) и свежие огурцы (+14,97%).

«Также отмечалось снижение стоимости какао (на 6%), икры лососевых рыб (на 3%), соли, соусов, специй, концентратов (на 1,2%). В пределах 1% подешевели субпродукты мясные, мясо птицы, продукты из мяса птицы копчёные, масло сливочное и подсолнечное, творог, сыры, мука, макаронные и крупяные изделия», — сообщили в Пермьстате.

Вместе с тем, за месяц подорожали мясные полуфабрикаты и охлаждённая и мороженная рыба лососевых пород (+4,7%), натуральный растворимый кофе (+3,4%), мясо свинины (+3,2%), шоколадные конфеты (+3,1%). В сфере общепита продукция увеличилась в цене на 1,3%.

