В августе промтовары в Прикамье подорожали на 0,83% Цены снизились на иномарки и электротовары

Алёна Морозова

В августе в Прикамье зафиксирован рост цен на непродовольственные товары, в среднем на 0,83% по отношению к июлю. Об этом сообщает Пермьстат.

Различные категории одежды и обуви, трикотажные изделия стали дороже на 0,1-5,8%. Особенно заметно подорожали верхние рубашки для мальчиков школьного возраста (+5,8%), женские ветровки (+5,7%) и ночные женские сорочки (+5,3%). Рост цен зафиксирован на большинство моющих и чистящих средств и парфюмерно-косметических товаров (на 0,3-8,5%).

Галантерея, школьно-письменные и канцелярские принадлежности, мебель, стройматериалы, средства связи, ювелирные изделия подорожали на 0,1-7,4%. Стоимость медицинских товаров выросла на 0,5%, медикаментов, в том числе ЖНВЛП, — на 0,6%. Газовое моторное топливо выросло в цене на 0,4%, дизельное — на 0,1%, бензин— на 1,3%.

Пермьстат

Снижение цен наблюдалось в категории «Новые легковые автомобили иностранных марок» — на 1,2%, «Электротовары и бытовые приборы» — на 0,1-3,3%, «Персональные компьютеры» — на 0,7-3,4% и «Ткани» — на 0,15%.

Ранее «Новый компаньон» писал, что цены на продовольственные товары в Прикамье в августе снизились на 0,54%. Под влиянием сезонного фактора сильнее всего подешевели овощи и фрукты.

